Rzecznik generalny TSUE krytycznie o nowych izbach Sądu Najwyższego

W ocenie rzecznika generalnego E. Tancheva "izba sądu nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa Unii, jeżeli obiektywne okoliczności, w jakich została ona utworzona, jej cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jej członkowie, mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności tej izby na czynniki zewnętrzne".

"Sądownictwo powinno budzić zaufanie"

RPO o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Zdaniem RPO powołanie się na "tożsamość konstytucyjną" państwa nie uzasadnia zniweczenia prawa jednostki do niezawisłego sądu.

Nowe izby SN pod lupą TSUE

Trzy lata temu Żurek został przeniesiony z wydziału Sądu Okręgowego, w którym dotąd orzekał, do innego wydziału. Od decyzji odwołał się do Krajowej Rady Sądownictwa, ale ta umorzyła postępowanie. W tej sytuacji sędzia zaskarżył uchwałę KRS w tej sprawie do Sądu Najwyższego i zawnioskował, żeby ze sprawy wyłączeni zostali wszyscy sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.