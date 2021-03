Polska pozwana przez KE do TSUE. Ujawniono szczegóły

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę niezawisłości polskich sędziów. KE zwróciła się do TSUE także o zastosowanie tzw. środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie.

KE pozywa Polskę do TSUE Źródło: East News , Fot: ANDRZEJ IWANCZUK