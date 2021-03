Igor Tuleya stawił się do pracy w warszawskim Sądzie Okręgowym

W piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że sędzia Tuleya jest "nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania". Negatywnie rozpatrzone zostało tym samym zażalenie prokuratury, która utrzymuje, że sędzia jest nieuprawniony do orzekania .

W związku z decyzją wydaną przez warszawski SA Igor Tuleya w poniedziałek rano stawił się w stołecznym Sądzie Okręgowym, domagając się przywrócenia do pracy. Na miejscu czekała na sędziego grupa wspierających go osób. "Cześć i chwała sędziom niezawisłym" - skandowali zgromadzeni.

- Składam pismo u prezesa. Później trzeba czekać na jego ruch. Podejrzewam, że decyzja już zapadła, niekoniecznie w tym budynku. To kolejna szansa dla prezesa sądu, by opowiedział się, czy stoi po jasnej, czy po ciemnej stronie mocy. Po stronie prawa, czy wprost przeciwnie, niszczy sądy - mówił dziennikarzom.

Podkreślił, że "że musimy robić to, co robimy, musimy walczyć do końca". - Może jesteśmy bezsilni, ale nie jesteśmy bezbronni - dodał, tłumacząc, że jeśli nie zostanie przywrócony do służby, "to będzie oznaczało, że politycy nadal niszczą praworządność".