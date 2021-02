Orzeczenie sądu: Igor Tuleya wciąż jest sędzią i ma immunitet

Przypomnijmy, że Izba Dyscyplinarna SN zdecydowała 18 listopada zeszłego roku o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei . Stało się to po tym, jak Sąd Najwyższy orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Działalność Izby zamroził też unijny Trybunał Sprawiedliwości - izba przestała rozpoznawać sprawy dyscyplinarne, ale cały czas orzeka w sprawach immunitetowych. Wielu prawników uważa jednak, że nie ma do tego prawa.

Jest decyzja Izby Dyscyplinarnej ws. Igora Tulei. Mocny komentarz sędziego

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekał w sprawie zażalenia, jakie złożyła prokuratura. Tuż po tym, jak Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu Tulei, ten w prowadzonej przez siebie sprawie zadał pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawiesił postępowanie. Prokuratura zaskarżyła to postanowienie, oceniając, że zostało ono wydane przez sędziego nieuprawnionego do orzekania.