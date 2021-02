Sędzia Igor Tuleya nie stawił się w prokuraturze

Igor Tuleya nie stawił się w prokuraturze, był za to przed jej budynkiem wraz ze wspierającymi go uczestnikami pikiety. - Tzw. izba dyscyplinarna i prokuratura naruszają prawo. Gwałcą prawo. My nie możemy ulegać takiej przemocy. Musimy dać temu odpór. Może jesteśmy bezsilni, ale nie jesteśmy bezbronni. Konstytucja, solidarność, wiara w te wartości, o które walczymy, nadzieja to jest nasza siła - mówił do zebranych.