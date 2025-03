Sprawa Jacka Jaworka. Prokuratura nie kończy śledztwa

- Prokuratura Okręgowa w Częstochowie kontynuuje śledztwo przeciwko Teresie D., która jest podejrzana o utrudnianie postępowania karnego przeciw Jackowi J. poprzez ukrywanie go przed organami ścigania w miejscu zamieszkania w Dąbrowie Zielonej w okresie od listopada 2023 r. do 19 lipca 2024 r. Teresa D. przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa. W toku tego śledztwa nie przedstawiono zarzutów popełnienia przestępstwa innym osobom – informuje Wirtualną Polskę Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.