Sprawa Izabeli z Pszczyny. Proces lekarzy wstrzymany. "Przedłużenie traumy"

Izabela zmarła niecałą dobę po przyjęciu do szpitala

30-letnia Izabela z Pszczyny zmarła niecałą dobę po przyjęciu do szpitala. Trafiła tam w 22. tygodniu zagrożonej ciąży. Miała świadomość tego, co się dzieje. Przed śmiercią wysłała do mamy wiadomość. Napisała: - Zaczekają, aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy. Dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć.