Pytanie o aborcję. Duda stanowczo ws. referendum

Po rozmowach z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu, prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu TVN24 w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Prowadzący rozmowę Marcin Wrona zapytał go, o możliwe zmiany w prawie aborcyjnym. W Sejmie są cztery projekty, które będą procedowane 11 kwietnia. Zawierają m.in. powrót do stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r., liberalizację prawa aborcyjnego i dopuszczalność aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz depenalizację pomocy przy aborcji.