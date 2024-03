Po spotkaniu z Bidenem. Tusk ocenił rozmowy

- Nie rozmawialiśmy o kolejnych oddziałach amerykańskich na polskiej ziemi. Wczorajsza deklaracja prezydenta Bidena była dość jasna. Moim zdaniem to nie jest problem, czy ktoś kogoś przekona kolejną rozmową, tylko decyzji. Co dla mnie ważne, co było głównym celem mojej wizyty, to potwierdzenie, że Ameryka nie zawaha się przyjść Polsce z pomocą, jeżeli zostanie zaatakowana. Artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego jest niepodważalny. Amerykanie są i zawsze będą zobowiązani, gdybyśmy takiej pomocy potrzebowali. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale z oczywistych względów potrzebowaliśmy tej deklaracji - stwierdził polski premier.