"Chciałoby się zatkać uszy". Premier gorzko o Franciszku

- Miałem okazję parę razy spotykać się z papieżem Franciszkiem. Był wtedy chyba w jakiejś lepszej intelektualnie i etycznie dyspozycji, mówię o polityce w tej chwili, niż dzisiaj. Przykro mi to mówić, ale wolałbym dzisiaj nie rozmawiać z papieżem Franciszkiem o geopolityce, o Rosji, o Ukrainie. Od dłuższego czasu, kiedy słyszymy papieża mówiącego o tych sprawach, to chciałoby się zatkać uczy i nie słyszeć tego, co papież mówi - powiedział Donald Tusk w TVN24 pytany o to, czy zgadza się ze słowami głowy Kościoła skierowanymi do władz w Kijowie.