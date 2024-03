Szokujące słowa papieża Franciszka. Jest komentarz Watykanu

- Codziennie o godzinie 7 wieczorem dzwonię do parafii w Gazie. Żyje tam sześćset osób i opowiadają to, co widzą; to jest wojna. A wojnę prowadzą dwie strony, nie jedna. Nieodpowiedzialne są te dwie strony, które prowadzą wojną - oświadczył papież.