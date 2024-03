Sprawa Collegium Humanum. CBA zatrzymało kolejne osoby

Zarzuty dotyczą przyjęcia łapówki i płatnej protekcji

W trakcie przeszukań funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych, które mogą stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k. oraz 230 k.k. To zarzuty dotyczące przyjęcia łapówki i płatnej protekcji.