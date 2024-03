UE rozpocznie rozmowy z Bośnią i Hercegowiną. Dania i Holandia są przeciw

"Nie wystarczy tylko czekać"

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłosiła we wtorek decyzję KE, mówiąc, że UE zdała sobie sprawę, że "nie wystarczy tylko czekać, aż Bałkany Zachodnie zbliżą się do nas, nie wystarczy powiedzieć, że drzwi są otwarte". Dodała, że "musimy także wziąć na siebie odpowiedzialność i w każdy możliwy sposób wspierać (ten region - PAP) na drodze do naszej Unii".