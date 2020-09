Sprawa biskupa Edwarda Janiaka. Administrator kurii ponagla Watykan

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, w sprawie biskupa rozważany jest nowy wątek. W 2018 roku rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi Janiakowi zarzuty tolerowania wśród księży aktywnego homoseksualizmu. Powiadomił Nuncjaturę Apostolską w Warszawie, że wywierana jest na nim presja, aby dopuścić do święceń kapłańskich kleryka, u którego znaleziono kolekcję pedofilskich zdjęć i filmów pornograficznych. W efekcie zatargu z biskupem rektor utracił stanowisko, został skierowany do pracy w małej wiejskiej parafii. Pozostaje w niej proboszczem do dziś.