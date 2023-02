Spowiedź byłego wagnerowca. "Żołnierze zamieniają się w mięso armatnie"

Były najemnik i dowódca grupy Wagnera mówi, że brutalność, której był świadkiem w Ukrainie, ostatecznie skłoniła go do ucieczki. 26-letni Andriej Miedwiediew przebywa obecnie w Norwegii, do której udało mu się uciec 13 stycznia. - Bojownicy Wagnera często byli wysyłani do bitwy bez ukierunkowania, a firma traktowała niechętnych rekrutów bezlitośnie - powiedział były wagnerowiec.