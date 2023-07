Po spotkaniu z Morawieckim. Są pierwsze komentarze

- Nie mówię dziwnych rzeczy, bo gdyby stacja TVN wiedziała, a zapewne wie, to przepisy prawa, które są w tej chwili uchwalane, mają swoją procedurę legislacyjną w instytucjach unijnych. W tej chwili do Parlamentu Europejskiego ta propozycja przechodzi do dalszych dyskusji, dlatego dziś zaprosiliśmy do Kancelarii Premiera przedstawicieli wszystkich kół parlamentarnych w Polsce, aby przekonać ich, by ich przedstawiciele w PE głosowali przeciwko tym rozwiązaniom - przekonywał Piotr Mueller.