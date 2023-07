“Absolutna porażka”. Poseł szydzi z rejterady PiS ws. migrantów

- Odwracanie w ten sposób narracji, to jest propaganda rosyjska. Oni w ciągu 24 godzin zmienili zdanie o 180 stopni. Najpierw bronili rozporządzenia, po czym się z niego wycofali dzień później - komentował w programie "Tłit" poseł Cezary Tomczyk. Nawiązywał do przygotowanego przez MSZ rozporządzenia, wprowadzającego ułatwienia wizowe dla migrantów, którego dalsze procedowanie zostało wstrzymane przez rząd. Rządzący przyznali się, że wstrzymali projekt, "by nie dawać oręża opozycji", która już zaczęła wytykać PiS hipokryzję ws. migrantów. - To jest absolutna porażka rządu. (…) Tusk z fotela lidera opozycji, nawet nie parlamentarzysty, jest w stanie zmienić pisowską politykę - stwierdził Tomczyk. Poseł komentował również wypowiedź Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. CPK, który nazwał Tuska "patologicznym kłamcą" i oskarżył go o rasizm. - To bzdurne słowa. Niech on lepiej zajmie się robotą. Za publiczne 200 mln zajmuje się pastwiskiem - stwierdził.

