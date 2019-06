Spór w Brukseli, winowajcą Morawiecki. "Nie zdradzam szczegółow"

Drugi dzień szczytu. W budynku Rady Europejskiej jest znacznie spokojniej niż w czwartek. Premier Mateusz Morawiecki nie krył zadowolenia z przebiegu dyskusji. Odnosząc się do zablokowania przez Polskę strategii klimatycznej UE, zapewnił, że inni to przyjęli.

- Chcemy, by było jak najwięcej czystego powietrza - podkreślił. I wspomniał przy tym o ośmiu latach rządów PO, kiedy o to nie dbano. Odniósł się do wczorajszego sporu o politykę klimatyczną (Polska nie chciała zgodzić się na strategię do 2025 roku). - To są zbyt poważne sprawy, by przyjmować je na kolanie. Rozstaliśmy się w dużym konsensusie - zapewnił.