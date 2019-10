Spór o rządową willę. Stanisław Karczewski odpowiada Tomaszowi Siemoniakowi

Stanisław Karczerwski przed posiedzeniem Senatu w nowym składzie chce wznowienia ostatniego posiedzenia. Opozycja się buntuje. Tomasz Siemoniak polecił marszałkowi, by zajął się pakowaniem i wyprowadzką z willi. Polityk PO doczekał się odpowiedzi.

Choć PiS wygrał wybory parlamentarne, to opozycja ma większość w Senacie. Karczewski przyznał, że "skłamałby, jeśli powiedziałby, że go to nie zmartwiło". - Liczyłem jednak na zwycięstwo i ponad 50 mandatów dla nas - stwierdził. Zapytany o to, czy wierzy, że układ sił w Senacie zmieni się na korzyść PiS, odpowiedział: - Mam bardzo głęboką wiarę i bardzo dużą wyobraźnię. Wiele rzeczy jestem sobie w stanie wyobrazić.