Wyniki wyborów 2019. PiS traci większość w Senacie. Wiemy, co z rządową willą Karczewskiego

Jak ustaliła Wirtualna Polska, mimo utraty większości przez PiS w Senacie, obecny marszałek Senatu Stanisław Karczewski szybko nie opuści willi rządowej przy ul. Parkowej w Warszawie. - Umowa obowiązuje do końca bieżącego roku – informuje WP senackie biuro prasowe. Za mieszkanie polityka Kancelaria Senatu płaci 5,6 tys. zł netto miesięcznie.

- Biuro Administracyjne Kancelarii Senatu rokrocznie zawiera umowy z Centrum Obsługi Administracji Rządowej na najem pomieszczeń w Zespole Rezydencjalnym "Parkowa”. Obecna umowa obowiązuje do końca bieżącego roku – informuje Wirtualną Polskę biuro prasowe Kancelarii Senatu.

Przypomnijmy, marszałek Stanisław Karczewski zamieszkał w rządowej willi na Parkowej od 2016 roku. Po sąsiedzku z ówczesną szefową rządu Beatą Szydło , która po zakończeniu pełnienia funkcji premiera opuściła lokal. Opłata za korzystanie z obiektu to 5 601,85 zł netto miesięcznie.

"Zgodnie z umową, najemca zobowiązał się do pokrywania opłat za korzystanie z obiektu, a w stawce czynszu zawarte są wszystkie koszty związane z utrzymaniem obiektu. Wynajmowanie willi od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest korzystniejsze dla budżetu państwa: środki na wynajem służbowego mieszkania trafiają z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu KPRM" – argumentowało Centrum Informacyjne Senatu.

Co ciekawe, jak wynika z oświadczenia majątkowego złożonego na koniec kadencji przez marszałka Karczewskiego (we wrześniu 2019r.) , w tym roku zaczął zarabiać on na… wynajmie mieszkania. Zarobił przez kilka miesięcy 7 tysięcy złotych. Według senackich urzędników, sprawa nie dotyczy mieszkania w Warszawie.