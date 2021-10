Spór o Turów. Wiceszef MSZ: Będziemy walczyć o uchylenie kary

- My byśmy bardzo chcieli rozmawiać, ale mamy wrażenie, że strona czeska po prostu w tej chwili podjęła decyzję, że tego robić nie chce - powiedział w poniedziałek na antenie radia Wnet wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak zauważył, "nie ma gotowości do zawarcia realnego porozumienia i wdrożenia go w życie przed wyborami (w Czechach - przyp. red.).