Spis powszechny. Mocny sygnał ze Śląska. Wskazali narodowość

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy temat odrębności etnicznej Ślązaków powraca przed wyborami. W 2011 roku, podczas kampanii przed wyborami uzupełniającymi do Senatu Jarosław Kaczyński opowiadał o "zakamuflowanej opcji niemieckiej". - Śląskość i kaszubskość PiS całkowicie akceptuje i ceni, ale twierdzenie, że istnieje naród śląski, my rzeczywiście traktujemy za zakamuflowaną opcję niemiecką - mówił wówczas prezes PiS. W późniejszych latach śląskość została jednak przez Kaczyńskiego zdefiniowana na nowo. - Śląskość jest jedną z bardzo ważnych i znaczących "form polskości" - mówił kilka miesięcy później podczas wizyty w województwie opolskim.