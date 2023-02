Wybory 2023. Senat zdecydował w sprawie Kodeksu wyborczego

Kwiatkowski jednocześnie wskazał, że część zaproponowanych zmian jest uzasadniona i "warto do nich wrócić, ale trzeba do nich wrócić nie w roku wyborczym, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem". Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie wyborczym 26 stycznia. Po odrzuceniu projektu przez Senat nowelizacja ponownie trafi do drugiej izby parlamentu. Aby zawetować decyzję senatorów, posłowie muszą odrzucić ją bezwzględną większością głosów.