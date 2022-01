Spięcie w TVP. Kłeczek stanął w obronie ministra i nazwał posłankę Lewicy "tłustą kocicą"

- Pani mówi do pana ministra, że jest "tłustym kotem". Gdybyśmy zeszli do poziomu faktów, to wynagrodzenia sekretarzy, podsekretarzy stanu i posłów są takie same albo prawie takie same. Pani zarabia tyle samo, co pan minister, więc pani też musi być "tłustą kocicą" - powiedział Miłosz Kłeczek.