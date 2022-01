Frykasy dla władzy. "Dla nas drożyzna"

- To jest absolutnie skandal. Ten przetarg powinien zostać nierozstrzygnięty. Ludzie to wszystko widzą i nie mogą pojąć, co się tutaj dzieje - mówi dziennikowi Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Zauważa też, że szeregowi posłowie płacą za jedzenie, ale "marszałek Sejmu i jej koledzy: już nie.