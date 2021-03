Ponad milion złotych na sejmowe posiłki. Łosoś, tortilla, żurek i hot dogi.

10 marca urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na dostawę artykułów spożywczych do punktów gastronomicznych Kancelarii Sejmu. Kwota, jaką planują wydać to 1 milion 133 tysiące złotych. Kancelaria zaznacza, że zaplanowane środki stanowią nieprzekraczalną wartość umowy.

A także 100 kg przyprawy "Kucharek”, 100 kg rosołu drobiowego "Instant”, 40 kg słonecznika łuskanego, 120 kg tuńczyka w oleju, 100 kg żurawiny suszonej, 100 litrów zakwasu z żuru, 1800 sztuk tortilli pszennej, 2 kg sosu ostrygowego Tao Tao, 10 kg proszku do pieczenia, 850 kg szpinaku liściastego, 1000 kg mini rogalików z ciasta francuskiego, 600 kg mrożonej marchewki z groszkiem, 10 litrów lodów cynamonowych, 110 kg kukurydzy mrożonej, 400 kg kuleczek ziemniaczanych (mrożonych), 30 kg grzybów mrożonych, 400 sztuk bułek do hamburgerów.

Wśród zamówionego asortymentu znalazły się tak "oryginalne” produkty jak: 300 kg Sermiksa. W opisie czytamy, że jest to ”termostabilny ser piekarniczy o smaku waniliowym, przeznaczony do zapiekania, który zachowuje kształt i kolor po obróbce termicznej”. Są również barwniki do wyrobów spożywczych w postaci żelu w różnych kolorach (zielonym, żółtym, czerwonym). Jest także "żel neutralny w sprayu, niezastygający, idealny do nadawania połysku i zabezpieczenia połysku i kompozycji z owoców”.