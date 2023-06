Spięcie Ozdoby z Bońkiem. Cymański przeprasza

Sobotni wieczór był gorący na twitterowym profilu Jacka Ozdoby - posła Suwerennej Polski oraz wiceministra klimatu i środowiska. Poruszył go wpis Zbigniewa Bońka. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej udostępnił jego piątkowy wpis odnoszący się do meczu piłkarskiego Polska - Niemcy. Polityk napisał "Polska - Tusk 1:0", zamieszczając nazwisko szefa Platformy Obywatelskiej obok niemieckiej flagi. Były piłkarz i prezes PZPN podał dalej ten wpis, opatrując go pytaniem: "Przepraszam co to za debil?".