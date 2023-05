Poseł Cymański w rozkroku między Kaczyńskim a Ziobrą. "Decyzję podejmę dziś lub za miesiąc"

Czyli zamierza pan hamletyzować? - dopytujemy. - To nie jest Hamlet, to Tadek Cymański - odpowiada parlamentarzysta. Poseł przekonuje też, że nie chodzi o kuszenie go lepszym miejscem czy propozycją. Jak mówi, to bez znaczenia, czy będzie na jedenastym, czy siódmym miejscu, bo "jedynki mieć nie będzie". - Ci, którzy nie rozumieją, nie gniewam się, do widzenia. (…) Jeżeli ktoś mnie ceni i szanuje, to odda na mnie głos - zaznacza.