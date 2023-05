Wojna między Morawieckim a Ziobrą pod znakiem "krowy". W tle targi i ważne głosowanie

PiS chce się rozprawić z "buntownikami". W tle pieniądze z KPO

Po stronie PiS w tej sprawie staje Tadeusz Cymański, ale to głos odosobniony. Poseł Suwerennej Polski radzi kolegom, by zagłosowali za nowelizacją. - Impas jest strasznie kompromitujący, to jest nie do przyjęcia. Prezydent apeluje, ważne osoby apelują. A tamci sędziowie się zasadzili. Trzeba to rozwiązać. Trafia do mnie przekonanie, że "to jest wasz problem, wyście ich wybrali, to załatwcie to" – mówił w RMF FM. Cymański jest jednak wewnątrz Zjednoczonej Prawicy postrzegany jako poseł na rozdrożu, między Kaczyńskim a Ziobrą. Od tygodni trwają spekulacje na temat jego ewentualnego przejścia do PiS.