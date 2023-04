"Minimum 500 podpisów". Ujawniamy instrukcję z Lasów Państwowych w sprawie ustawy Solidarnej Polski

Pełniący obowiązki dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Tadeusz Łozowski wysłał w poniedziałek oficjalne pismo mobilizacyjne, które poniżej ujawniamy w całości. Trafiło ono do wszystkich nadleśniczych w regionie, czyli ponad trzydziestu jednostek. Według sugestii każda z nich powinna zebrać co najmniej pół tysiąca podpisów. Dzięki temu mógłby pochwalić się przełożonym, że zebrał ponad 16 000 podpisów, czyli 16 proc. wszystkich wymaganych przy projekcie obywatelskim. Było to już kolejne pismo w tej sprawie kierowane do podwładnych.