Ziobro zagra na nosie Kaczyńskiemu przy układaniu list? PiS: "Śmieszny szantaż"

- Z sondaży wynika, że przed kampanią możemy liczyć na około 3 proc. poparcia. Jesteśmy dużo sprawniejsi od PiS w komunikacji w internecie, więc gdybyśmy wystartowali osobno, to byłaby walka na śmierć i życie, więc wierzymy, że przekroczylibyśmy próg wyborczy. Na razie część wyborców postrzega nas jako polityków PiS – mówi nasz rozmówca z Solidarnej Polski. – Przy samodzielnym starcie w kampanii wyborczej moglibyśmy pokazać, że to my jesteśmy PiS-owskim PiS-em, że to w nas jest więcej prawdziwego PiS-u – dodaje drugi polityk.