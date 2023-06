Chcieli zakpić z Budki. Kompromitacja polityków PiS

Budka recytuje hymn. Politycy PiS manipulują

- Oczywiście. O Basi. Już… yyyy. Ojciec zapłakany… przepraszam, ale to jest znowu coś co jest trudne dla mnie, dlatego że przypomina mi się to w jaki sposób i dlatego jestem tak wkurzony, panowie ministrowie rządu zaatakowali ludzi, którzy tak pięknie odśpiewali hymn na Placu Zamkowym. Mnie się głos łamie, bo byłem, widziałem ten tłum, który śpiewał hymn. Zaintonowałem dwa pierwsze słowa, po czym tłum zaśpiewał dwie zwrotki polskiego hymnu. Jeśli zobaczyłem tą skrajną manipulację ze strony czołowych polityków tego rządu, to proszę zobaczyć, jak mi się trzęsą ręce, bo to było tak niesprawiedliwie wobec tych dziesiątek tysięcy ludzi, którzy śpiewali polski hymn - mówił Budka, po czym - z niewielkimi błędami - wyrecytował trzecią i czwartą zwrotkę Mazurka Dąbrowskiego.