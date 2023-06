Ochraniał szefa Platformy Obywatelskiej. "Tusk to byczy facet"

W zawodzie pracuję od ponad 30 lat, w prywatnym sektorze. Miałem okazję poznać m.in. dowódców Biura Ochrony Rządu, którzy w przeszłości byli sierżantami, podoficerami, oficerami czy kapitanami. W moim odczuciu dzisiejsze kierownictwo SOP nie rozumie pewnych rzeczy. Nie mówię tu o funkcjonariuszach, ale o osobach decyzyjnych. Przed laty BOR potrafił prowadzić tzw. operacyjne gry, polegające na zminimalizowaniu potencjalnego zagrożenia, a które wdrażano na szkoleniach. SOP tego nie kontynuuje, pozbawiając się w pewien sposób ochronnej tarczy. Na poziomie liniowym – do szeregowych oficerów nie miałbym pretensji. Jeśli funkcjonariusz służb siedzi za kierownicą auta, które ma pięcioletnie opony, to nie jest jego wina. To problem systemowy, za który odpowiadają ich przełożeni. A jeśli dodamy do tego niski poziom szkoleń, to całościowo wygląda to nie najlepiej.