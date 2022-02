"Spektakularnie ciepły luty". Synoptyk IMGW o prognozie długoterminowej do wiosny

Prawdziwa i silnie mroźna zima może już nie wrócić. Prognozy długoterminowe nie sugerują w lutym powrotu śniegu i bardzo niskich temperatur. Czy możemy jednak liczyć, że temperatura na obecnym poziomie utrzyma się do kalendarzowej wiosny? - Mamy za sobą styczeń i pierwszą dekadę lutego. Ostatnie dni są o 3-4 st. C cieplejsze, niż powinno to być normatywnie średnio dla ostatnich 10 lat. Luty jest więc spektakularnie ciepły, ale przed nami jeszcze dwie dekady tego miesiąca - powiedział w programie "Newsroom WP" Mateusz Barczyk, synoptyk IMGW-PiB. - Tutaj wciąż bardzo dużo może się zmienić. Nie dawałbym tutaj gwarancji, że żadnych niespodzianek już nie będzie. Oczywiście może się okazać, że porządnej zimy już nie będzie, ale trzeba się liczyć z możliwymi kilkudniowymi incydentami – podkreślił synoptyk.