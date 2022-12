Specyficzna "nagroda" dla rosyjskich rekrutów

Rosjanie uciekali przed wojskiem

Zgodnie z zapowiedziami Siergieja Szojgu rosyjskiego ministra obrony, powołanych do walki w Ukrainie zostało ponad 300 tys. rezerwistów. Wielu Rosjan nie poparło wrześniowej decyzji dyktatora dot. mobilizacji i ruszyło na protesty, które szybko stłumiono. Niektórzy mężczyźni w wieku poborowym zdecydowali się opuścić kraj, by uciec przed wcieleniem do armii. W konsekwencji decyzji Putina, z kraju uciekły setki tysięcy osób. Brutalna rosyjska inwazja w Ukrainie trwa już jedenaście miesięcy.