Specjalne prawa dla Polaków w Ukrainie. Przedstawiono szczegóły projektu ustawy

Prezydent Duda, przemawiając obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP powiedział, że w naszej wspólnej historii nie chodzi o zemstę i odwet. - Nie ma dzisiaj Polaków, którzy nie wiedzą, co to była rzeź wołyńska. A jednak przyjmują Ukraińców pod swój dach, wyciągają rękę, jednak niosą pomoc. A jednak niosą pomoc indywidualnym ludziom, ale także zbiorowo całemu narodowi i państwu. A więc nie chodzi o zemstę. Nie chodzi o to, żeby pognębić - mówił.