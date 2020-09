Najnowszy sondaż parlamentarny dla WP. PiS na czele, Porozumienie i Solidarna Polska daleko w tyle

Od kilku tygodni politycznym tematem numer jeden jest rekonstrukcja rządu. Niemal pewne jest to, że zmniejszy się liczba ministerstw. A to z kolei wiążę się z renegocjacją umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Trwają rozmowy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską oraz Porozumieniem.

O naradach liderów Zjednoczonej Prawicy informował w ubiegłym tygodniu reporter WP Michał Wróblewski.- Puzzle nie są poukładane, mało kto coś wie, póki co jest bałagan - mówili wówczas politycy rządzącej koalicji. Problem w tym, że Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin nie chcą tracić ministerstw, a to zakłada planowana rekonstrukcja. - Jesteśmy ciekawi, jak prezes PiS ma zamiar tę sprawę rozwiązać. My nie odpuścimy - zgodnie twierdzili "ziobryści" i "gowinowcy".