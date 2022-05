Snyder: Putin wykorzystał niemieckie poczucie winy

Wielu Niemców było w drugiej dekadzie XXI wieku przekonanych, że uzależnienie się od dostaw energii z "agresywnego, rewanżystowskiego, skrajnie prawicowego imperium" jest decyzją moralną. Ten sposób myślenia dominował do lutego 2022 roku, kiedy to Niemcy musiały przyjąć do wiadomości, że finansowały "jednoznacznie faszystowski rosyjski reżim", który prowadzi wojnę na wyniszczenie przeciwko sąsiadowi – Ukrainie, która w 1941 roku była celem niemieckiej agresji.