Zabójstwo na Nowym Świecie. Tak wykorzystali je Rosjanie

Zabójstwo na Nowym Świecie

Do zabójstwa 29-letniego mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie doszło nad ranem 8 maja. Ranny mężczyzna wszedł do jednego z całodobowych sklepów, obsługa wezwała pomoc, jednak po przewiezieniu do szpitala zmarł. Według policji mężczyzna miał zginąć podczas zajścia przy ul. Nowy Świat 30 w wyniku trzykrotnego ugodzenia ostrym narzędziem w klatkę piersiową.