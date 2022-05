Zabójstwo na Nowym Świecie. Policja publikuje wizerunki poszukiwanych

29-latek zabity na Nowym Świecie. Policja ostrzega

Komenda wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratura. "Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5" - zaznacza. Zapewnia też o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej, zgodnie z art. 280 par 2 Kodeksu postępowania karnego.