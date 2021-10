Śniegu w tym roku nie będzie? Ekspert z IMGW nie pozostawia złudzeń

Czy w tym roku spadnie śnieg? - Z badań, które są prowadzone od wielu lat, wynika, że z tą zimą może być problem. Jeżeli ktoś się spodziewa, że śnieg będzie w okolicach świąt Bożego Narodzenia, no to może się przeliczyć - ocenił w programie "Newsroom" WP prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. - Prognozujemy na ten okres temperatury około zera stopni, a więc możemy mieć do czynienia jedynie z przelotnym śniegiem i deszczem. Raczej potężnych śniegów się nie spodziewajmy na ten okres. Jeżeli coś się pojawi, to raczej w styczniu, choć prognozy długoterminowe, które są obarczone dużym błędem, wskazują, że temperatury będą kształtowały się też od -5 do +5 stopni - przekazał meteorolog. - Od 2010 roku obserwujemy takie zjawisko, że jeżeli są jakiekolwiek większe opady śniegu i okresy mrozów, to są one przesunięte na przełom stycznia i lutego. Jest to okres ferii zimowych, więc jest to okres dobry, ale jest to efekt większego mechanizmu, czyli zmian klimatycznych, które są bardzo dynamiczne i wpływają na cyrkulację atmosfery - wyjaśnił prof. Figurski.