SMS od "Facebooka". Oszuści liczą na nieuwagę użytkowników

Treść SMS-a, jest krótka i bezpośrednio nakłania do konkretnego działania. Użytkownicy otrzymują polecenie "tap to reset your instagram password", wraz z linkiem. Wiadomość oznacza dosłownie "dotknij, aby zresetować hasło na Instagramie". Po kliknięciu w link, użytkownicy nie są jednak kierowani na oficjalną stronę social media. Oszuści w ten sposób wyłudzają dane wrażliwe, takie jak login i hasło do konta.