Fałszywe SMS Netflix. Oszuści uderzyli w subskrybentów popularnego serwisu

Netflix. Subskrypcja zawieszona? Uważaj, to może być oszustwo!

Wiadomości o tymczasowym zawieszeniu konta w serwisie są nieprawdziwe. Zawarty w treści link prowadzi do domeny, która do złudzenia przypomina stronę logowania do serwisu VOD. Jak wskazują redaktorzy niebezpiecznik.pl, "linki w SMS-ach prowadzą do wielu różnych domen przypominających nazwą Netflix. Przestępcy zmieniają je dość regularnie". Wszystkie informacje, wprowadzone na fałszywej stronie są przechwytywane przez oszustów, a następnie wykorzystywane do zaciągania kredytów oraz kradzieży pieniędzy z kont bankowych.