"Śmiertelne pułapki". Na celowniku tunele Hamasu

Generał Jair Golan, były zastępca dowódcy izraelskich sił zbrojnych, w rozmowie z Times of Israel określił tunele Hamasu jako miejsce, które izraelskie oddziały powinny za wszelką cenę unikać. Jak mówił, celem jest odnalezienie wejść do tuneli i ich zablokowanie, albo wprowadzenie pod ziemię dymu, który zmusi wroga do wyjścia lub spowoduje szkody.