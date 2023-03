Śmiercionośny pilot z USA chce do Ukrainy. "Rosyjskie samoloty to złom"

Podpułkownik to weteran US Air Force. Pilot brał udział w wojnach w Zatoce Perskiej, Kosowie i Iraku. Podczas swojej 20-letniej kariery wykonał 151 lotów bojowych. Ma także doświadczenie jako instruktor. Emerytowany pilot, obecnie doradzający rządom USA i sojuszniczym w kwestiach antyterrorystycznych, szkoli też ukraińskich lotników, którzy pojechali do USA po naukę obsługi amerykańskich myśliwców.