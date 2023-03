Piloci NATO w Ukrainie? Ekspert z USA ostrzega "to może być katastrofa"

Szkolenia ukraińskich pilotów już się rozpoczęły. Jednak nie jest to proces, który da się przeprowadzić w trybie przyspieszonym. Tymczasem, jak zapowiadają od początku roku obie walczące strony, z wiosną zapowiadane jest wzmożenie działań wojennych. Szykuje się do niego armia Federacji Rosyjskiej, a obrońcy Ukrainy przygotowują się do potężnej kontrofensywy, które będzie miała na celu odzyskanie jak największego obszaru okupowanego kraju.