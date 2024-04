Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Nagranie z miejsca ataku Izraela na wolontariuszy

W wyniku poniedziałkowego ataku na konwój humanitarny zginęło siedem osób, w tym obywatel Polski. Międzynarodowa ekipa wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen (WCK) zginęła w trakcie dostarczania pomocy żywnościowej w Strefie Gazy. Odpowiedzialność za atak powietrzny wzięły Siły Obronne Izraela (IDF). Żołnierze zapewnili, że incydent zostanie zbadany. Agencja Associated Press opublikowała nagranie z miejsca, gdzie omyłkowo przeprowadzono nalot, pokazując skalę zniszczeń. Opublikowano również nagranie, na którym widać paszporty trzech zmarłych osób – polski, brytyjski i australijski. Polskie MSZ wezwało Izrael do złożenia wyjaśnień. - To tragiczny incydent, niechcący trafiliśmy niewinnych ludzi, to się zdarza na wojnie - skomentował Benjamin Netanjahu, premier Izraela. "To tragedia. Pracownicy pomocy humanitarnej i cywile nigdy nie powinni być celem. Nigdy" – przekazała w swoim oświadczeniu organizacja World Central Kitchen.