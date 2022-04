Śmierć czyha w górach. "Spadł z 400 metrów, masakrując swoje ciało"

Dwaj freeridowcy zjeżdżali trawersem. Jeden z nich poruszył pokrywę śnieżną, która zabrała go w dół. Mężczyzna podczas walki z lawiną najprawdopodobniej uderzył głową w skały. Narciarz został odkopany, jednak reanimacja nie przyniosła skutku. To nie była jedyna śmierć tego feralnego dnia. W czasie działań ratunkowych TOPR do ratowników dotarła informacja, że pod Niżnim Kosturem lawina zabrała kolejnego narciarza. Skitourowiec został zabrany na Czarny Staw i wpadł do wody. Jego również nie udało się uratować.