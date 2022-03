Za kratami. Tak jest naprawdę w polskim więzieniu

Zachowania osadzonych bywają różne. - Osoby do przyjęcia często są pod wpływem środków odkurzających lub alkoholu. Jeśli to wyklucza normalną rozmowę z nimi, to odstawiamy ich do celi i czekamy, aż dojdą do siebie. Czasem trwa to kilka dni. Oczywiście, bywają niegrzeczni albo wręcz próbują nas straszyć. To się zdarza. Zakład karny to nie przedszkole - powiedziała w rozmowie z WP Wiadomości Anna, która na co dzień pracuje jako psycholog w jednym w polskich więzień.