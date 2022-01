Synowie dochodzą do głosu. 20 mln dolarów za informacje o synach El Chapo

To właśnie próba schwytania Ovidio Guzmána Lópeza wstrząsnęła światem. Zdarzenie miało miejsce w 2019 roku w meksykańskim Culiacan. Doszło wtedy do prawdziwej bitwy gangu z policją. Do miasta zjechali się uzbrojeni gangsterzy, którzy mieli tylko jeden cel - odbić syna "El Chapo" za wszelką cenę. Nie zastanawiali się nad konsekwencjami działań. Atakowali nie tylko funkcjonariuszy, ale także cywilów. Służby okazały się bezradne. W krwawym starciu zginęło wiele osób. Na nagraniach ze zdarzenia widać płonące samochody i słychać strzały. Ostatecznie policja wypuściła gangstera, a świat zamarł. - "To było coś, czego wcześniej Meksyk nie widział" - opisywał Reuters.